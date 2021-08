Serieuze bedenkingen bij transfer Romelu Lukaku: "Hij is niet geschikt voor de Premier League"

De transfer van Romelu Lukaku van Inter naar Chelsea is zo goed als rond, maar niet iedereen vindt het een verstandige keuze.

Romelu Lukaku staat heel dicht bij een transfer naar Chelsea. Daarmee is een bedrag van 115 miljoen euro aan transfergeld gemoeid.

Sportief gezien is de waarde van Lukaku groot, maar blijkbaar is niet iedereen daarvan overtuigd. Dat liet Glen Johnson horen bij Betting Odds.

"Ik denk niet dat Lukaku geschikt is voor de Premier League. Niet meer, in ieder geval", klinkt het. "Hij is natuurlijk een heel sterke speler, maar ik denk dat de verdedigers simpelweg te snel voor hem zijn. In bepaalde competities zal hij wel veel scoren, maar daar zijn de defensies gewoon trager."