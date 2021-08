Mathijssen niet mals voor STVV: "Hollerbach raakte gefrustreerd door zijn eigen verkeerde keuzes"

Na een start met 4 op 6 ging STVV afgelopen weekend in eigen huis met 1-3 onderuit tegen Zulte Waregem.

Volgens Jacky Mathijssen moet alles wat in perspectief geplaatst worden. “De VAR-momenten zaten STVV zeker niet tegen in die eerste twee wedstrijden. Het resultaat had evengoed 1 op 6 kunnen zijn”, zegt Mathijssen aan HBVL.

De goede organisatie van de eerste twee wedstrijden verdween tegen Essevee. “Wat ik vreemd vind, is dat STVV tegen AA Gent en Charleroi punten pakte met een goede organisatie en dat Hollerbach het nu toch nodig vond om te wisselen. Maar nu bracht hij plots spelers in de ploeg die van zijn voorbereiding niets hebben meegekregen.”

En daarvoor kreeg hij met een nederlaag de rekening gepresenteerd. “Dat zijn onzekerheden en risico's die je als coach neemt. Die keuzes neem je op gevoel en als die keuzes verkeerd uitdraaien, zorgt dat voor frustratie langs de zijlijn”, besloot Mathijssen.