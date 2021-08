Parijs is zich aan het voorbereiden op komst Messi: honderden supporters staan hem nu al op te wachten

Zlatan, Neymar, Ramos, ... Er zijn al wat absolute toppers naar PSG gekomen. Maar de komst van Lionel Messi zou alles naar een nieuw hoogtepunt brengen.

Nu al staan er honderden en honderden fans te wachten om een glimp van Messi op te vangen. En het is nog niet eens zeker dat hij wel in Parijs is.

De beelden zijn gek, zoveel is duidelijk. Geniet mee:

Hundreds of fans waiting for Messi at the Bourget airport and at the Parc des Princes. Not long to wait now. He is flying to Paris right now!!