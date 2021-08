De trofee is aangekomen: Chelsea en Villarreal strijden om deze parel

Chelsea wist een degelijk seizoen af te sluiten met een fantastische prestatie. The Blues wonnen op 29 mei hun tweede Champions League in de geschiedenis van de club. Villarreal wist Manchester United te kloppen in de finale van de Europa League. Na een verschrikkelijk spannende penaltyreeks nam de Spaanse club op 26 mei de prijs mee naar huis.

Nu spelen de EL-winnaar en de CL-winnaar tegen elkaar in Belfast. Een van beide ploegen kan zijn seizoen openen met een prijs.

The Uefa Super Cup has safely arrived in Belfast. 🏆



Chelsea take on Villarreal at 20:00 BST.



Here are five things you need to know ahead of the clash ⬇#bbcfootball #cfc #SuperCup