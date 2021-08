Is PSG met gouden aanvalstrio Neymar, Mbappé en Messi überhaupt nog af te stoppen? "Ik zie hen niet ineens Manchester City oprollen of Bayern belachelijk maken"

Lionel Messi is officieel voorgesteld bij PSG. Met nog Neymar, Mbappé en Di Maria beschikt het Franse sterrenensemble over één van de strafste aanvalslinies in de recente voetbalgeschiedenis. Is de concurrentie nu bij voorbaat kansloos?

Filip Joos vindt alvast van niet. "Natuurlijk zal PSG een aantal matchen met de vingers in de neus winnen. In de groepsfase van de Champions League worden ze de Harlem Globetrotters, maar when the going gets tough... Dan wil ik nog wel zien of ze er zomaar door lopen. Ik denk eigenlijk van niet", zegt hij bij Sporza.

Champions League-droom

"Neen, kampioen worden ze sowieso. Maar de Champions League is de bedoeling. Qatar wil dat en doet dat via PSG. Of dat lukt, is een ander paar mouwen."

"In wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling zie ik hen niet ineens Manchester City oprollen of Bayern belachelijk maken. Messi heeft de Champions League al een tijd niet meer gewonnen. Het is niet dat die vergelijking altijd 100 procent klopt."

"Zorg er ook maar voor dat die 3 prima donna's overeen blijven komen. En dat de rest van het team het niet beu wordt om in de schaduw te spelen. Als dat lukt, dan is het een straffe prestatie van Pochettino."