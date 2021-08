James Maddison in belangstelling van Premier League-club: Leicester al op zoek naar vervanger

Volgens The Sun heeft Leicester City bij Manchester United gepolst naar Jesse Lingard. Lingard speelde vorig seizoen een half jaar op uitleenbasis bij West Ham United. Hij maakte daar negen doelpunten en gaf vijf assists in zestien Premier League-optredens.

Het feit dat Leicester City een aanvallende middenvelder wil aantrekken toont dat The Foxes mogelijk rekening houden met een vertrek van Maddison.

Arsenal may have received a boost in their pursuit of James Maddison - with Leicester reportedly lining up Man United's Jesse Lingard as his potential replacement pic.twitter.com/lElTsnbQpb