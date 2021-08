Leicester City wil Deense verdediger binnehalen

Leicester City zit achter Jannik Vestergaard aan, volgens Sky Sports. De Engelse club is nog op zoek naar een vervanger voor de onfortuinlijke Wesley Fofana die een zware blessure opliep in een oefenduel.

Jannik Vestergaard is een Deense centrale verdediger die bij Southampton speelt. Leicester City wou de boomlange speler al in janurari binnenhalen, maar dat was niet gelukt. Nu hebben ze er meer vertrouwen in dat de deal zal slagen want de Deen heeft nog maar één jaar contract bij zijn ploeg.

Vestergaard was deze zomer nog met Denemarken actief op het EK, onder andere tegen de Rode Duivels.