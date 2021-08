Fabregas is niet bang van PSG: "Er zijn vijf of zes ploegen voor de titel"

Met de komst van Lionel Messi denken veel mensen dat Ligue 1 voor volgend seizoen al gespeeld is. Maar dat is zonder Fabregas gerekend.

Geef toe, het is een ongelofelijk lijstje bij PSG: Donnarumma, Ramos, Hakimi, Wijnaldum en nu ook nog eens Messi binnenhalen. “Het is niet zo gemakkelijk als mensen denken”, zegt Fabregas die bij Monaco aan de slag is aan The Mirror. “De Ligue 1 is erg intens en ze heeft sterke spelers. De ploegen verdedigen er ook heel goed.”

Volgens Fabregas is PSG op papier dan wel de sterkste, maar heeft Lille vorig seizoen getoond dat in voetbal alles mogelijk is.

Fabregas verwacht dan ook een spannende competitie. “Lille heeft opnieuw een competitieve ploeg, Marseille heeft een aantal goede transfers gedaan. Lyon heeft een goed team met een goede coach en ook onze ploeg mag gezien worden. Vijf of zes teams zullen strijden om de landstitel.”