Manchester City gehavend aan competitiestart: na KDB ook ander goudhaantje weken out

Dit weekend begint de Premier League opnieuw, maar de voorbereiding van Manchester City verloopt niet optimaal. De vele internationals haken af. Het is nog niet duidelijk of Kevin De Bruyne het openingsduel tegen Tottenham haalt. Ook Phil Foden komt niet in actie.

Het toptalent liep tijdens het EK een voetblessure op en staat nog minimaal vier weken aan de kant. Hierdoor mist Foden de seizoensopener tegen Tottenham, maar mogelijk ook de confrontaties tegen Norwich, Arsenal en Leicester City. Het zal zondag voor Pep Guardiola dus puzzelen worden want ook Kevin De Bruyne is nog niet volledig fit. De Rode Duivel heeft nog steeds last van zijn enkelblessure die hij opliep op het EK tegen Portugal.