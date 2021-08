Na een verloren jaar nu uiting van vertrouwen: Virgil van Dijk tekent meerjarig contract bij Liverpool

Virgil van Dijk en Liverpool: ze gaan nog lang met mekaar door. Na het verloren jaar voor de onfortuinlijke Van Dijk, die het volledige vorige seizoen miste na een roekeloze fout op hem van Everton-doelman Pickford, weet de Nederlander nu dat hij nog jaren op Anfield Road kan blijven voetballen.

Van Dijk hoefde zich nog niet meteen zorgen te maken over zijn toekomst, want de verdediger lag nog onder contract tot 2023. Dat contract is nu opengebroken en verlengd tot 2025. Indien geen andere club hem met een zwaar bod komt weghalen, blijft Van Dijk dus zeker nog vier jaar bij de Reds voetballen.

Het blessureleed bij Van Dijk van het afgelopen jaar heeft het vertrouwen van Liverpool in hem dus niet aangetast. Ze hebben bij Liverpool ook gemerkt hoezeer ze hem gemist hebben, want zonder hem in de defensie was de ploeg van Jürgen Klopp een stuk kwetsbaarder.

𝗕𝗜𝗚 𝗩𝗜𝗥𝗚 ✊@VirgilvDijk has today signed a new long-term contract with the Reds 🙌 — Liverpool FC (@LFC) August 13, 2021

"Al ons harde werk gaat verder en ik kijk er naar uit wat de toekomst nog brengt met Liverpool", aldus Van Dijk. "Ik ben heel blij en heel trots. Voor mij is Liverpool de grootste club ter wereld met de beste supporters ter wereld. Ik geniet ervan te spelen voor een familiale club die er echt is voor jou. Het gevoel dat ik bij de club heb, is dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, en op de juiste manier succes proberen te behalen."