🎥 Speler krijgt rode kaart van de VAR... om eigen ploegmaat kopstoot geven

Galatasaray stond 0-2 voor toen de stoppen bij Marcao helemaal doorsloegen. Zonder een echte aanleiding gaf hij ploegmaat Kerem Akturkoglu een kopstoot en probeerde hij hem twee keer met de vuist te slaan.

Dat gebeurde rond het uur, bij een voorsprong nog. Akturkoglo keek ook verbaasd op, maar wist de vuistslagen wel af te weren. De scheidsrechter gaf Marcao rood nadat hij de beelden bekeek op aangeven van de VAR.

Mbaye Diagne, ex-club Brugge, had al één van de twee doelpunten gescoord. Hij probeerde Marcao nog te kalmeren, maar dat lukte niet.

Marcao direct red card for fighting his teammate Akturkoglu vs Giresunspor! 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥#Galatasaray



