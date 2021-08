Andreas Pereira staat voor een wel héél merkwaardige transfer

De 25-jarige Braziliaanse Belg heeft ondertussen heel wat uitleenbeurten achter de rug. Zo speelde hij onder meer op huurbasis voor Granada, Valencia en Lazio. Dit lijstje zal weldra verder uitbreiden.

Want volgens Fabrizio Romano is de deal naar het Braziliaanse Flamengo zo goed als rond. Enkel de laatste details rond de huurovereenkomst moeten nog verder afgerond worden. Andreas Pereira heeft op Old Trafford nog een contract lopen tot 2023. Ondanks 75 wedstrijden behaalde hij er nooit een basisplaats.

Andreas Pereira deal is done and completed, here-we-go confirmed! Flamengo will sign Andreas from Manchester United on loan until June 2022 and pay part of his salary. 🔴🇧🇷 #MUFC



Flamengo are also closing on Kenedy deal with Chelsea. The agreement is at final stages. 🔵 #CFC https://t.co/oyPkoWR54J