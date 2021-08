OFFICIEEL: Arsenal haalt toptarget binnen voor minder dan 40 miljoen euro

De 22-jarige Martin Ødegaard is de nieuwste aankoop van Arsenal. Voor iets minder dan 40 miljoen euro wisten ze Real Madrid te overtuigen.

Martin Ødegaard heeft de deur bij Real Madrid definitief achter zicht toe getrokken. In 2015 kochten ze hem op 16-jarige leeftijd weg voor 2,8 miljoen euro bij het Noorse Strømsgodset. Sindsdien verhuurden ze hem aan Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad en uiteindelijk vorig jaar een half seizoen aan Arsenal. Op een half seizoen wist hij Arsenal te overtuigen van zijn kwaliteiten.

Ødegaard was dan ook meteen het toptarget van de Londense club. Ze wouden hem niet opnieuw huren, maar aankopen. Transfergoeroe Fabrizio Romano liet in een Tweet weten dat de transfer nu echt is afgerond. Ødegaard zal een contract tekenen voor vijf jaar en Arsenal betaalde iets minder dan 40 miljoen aan Real Madrid.