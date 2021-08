Club Brugge plukt middenvelder weg bij Wolverhampton en focust zich nu volledig op Roma-winger

Club Brugge staat op het punt om op de transfermarkt een dubbelslag te slaan. Zo zou de komst van Owen Otasowie snel bekend gemaakt worden, maar daarmee is de honger in het Jan Breydelstadion nog niet gestild. Ze willen nog shoppen bij AS Roma.

De Belgische landskampioen betaalt volgens Het Laatste Nieuws een bedrag van vier miljoen euro aan Wolverhampton. De 20-jarige middenvelder speelde in de Engelse competitie zes wedstrijden voor de hoofdmacht van Wolves en hoopt in Brugge verdere stappen in zijn ontwikkeling te zetten. Vooral zijn fysieke présence is een belangrijke troef.

Bart Verhaeghe en manager Vincent Mannaert hopen daarnaast ook nog op de komst van Ruben Providence. De voorbije dagen circuleerden al geruchten over de interesse in de 20-jarige winger van AS Roma, nu staan ze dicht bij een akkoord.

Club Brugge wil Providence huren en zou daarbij een aankoopoptie bedongen hebben.