Manchester United gaat verdediger verhuren aan Engelse promovendus

Met Luke Shaw, Alex Telles en Aaron Wan-Bissaka is de kans klein dat Brandon Williams dit seizoen veel speelminuten gaat verzamelen bij Manchester United. De verdediger lijkt dan ook tijdelijk te vertrekken.

De 20-jarige Brandon Williams speelde de voorbije jaren al regelmatig mee met de eerste ploeg van Manchester United, maar dit seizoen lijkt de topclub de Engelse back te gaan verhuren. Zo zou Williams op weg zijn naar Norwich City.

Volgens SkySports zouden Norwich City en Manchester United in vergevorderde onderhandelingen zijn over een huurovereenkomst voor Brandon Williams. Ook Southampton and Newcastle toonden al interesse in Williams, maar het lijkt dus de Engelse promovendus te gaan worden voor de jonge verdediger.