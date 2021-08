Portugese middenvelder, die het had gemunt op de enkel van Kevin De Bruyne, kan Rode Duivel opnieuw tegenkomen de Premier League

João Palhinha liet zich op het EK op een negatieve manier opmerken in de wedstrijd tegen de Rode Duivels. De defensieve middenvelder had namelijk een drieste tackle in huis op Kevin De Bruyne.

De kans is bestaande dat João Palhinha en Kevin De Bruyne elkaar dit seizoen opnieuw gaan tegenkomen, want de 26-jarige Portugees, op dit moment nog actief voor Sporting Lissabon, zou op interesse kunnen rekenen uit de Premier League. Pedro Sepúlveda vertelde bij Fabrizio Romano op Twitch namelijk dat Wolverhampton interesse zou hebben in de diensten van Palhinha. Hij zou binnengehaald worden als Ruben Neves alsnog verkocht wordt. Ook Tottenham werd de afgelopen weken genoemd, maar de Engelse topclub zou uit de race zijn voor de defensieve middenvelder.