Raul Jimenez is terug in de Premier League: "Het is een wonder dat ik nog leef"

Op 29 november stortte Raul Jimenez in na een hevige botsing met David Luiz. De aanvaller van Wolverhampton werd direct naar de hulpdiensten gebracht. Hij liep een schedelbreuk op en moest negen maanden wachten voordat hij weer aan competitievoetbal kon doen.

En hij weet dat hij aan het ergste is ontsnapt. "De dokters zeiden dat het een wonder was dat ik nog leefde," zegt hij. "Het bot was gebroken, er was een bloeding en de operatie moest heel snel gaan. Uiteindelijk hebben de dokters ongelooflijk werk verricht."

Maar hij was altijd van plan om terug te keren. Het voorbije weekend maakte hij dan ook zijn wederoptreden tegen Leicester City. "Ik heb altijd gedacht dat ik na mijn revalidatie terug zou komen om te doen wat ik het liefste doe: voetballen. Ik heb er nooit aan gedacht om mijn carrière te beëindigen..."

Esperé casi 9 meses por este momento, para volver a competir y hoy estoy de vuelta. Un resultado que nos deja un mal sabor de boca



I waited almost 9 months for this moment, waited to compete again and I'm back. Not the result we wanted but this is gonna help us to grow as a team pic.twitter.com/DHAGmaHR2g