ONGELOOFLIJK: zakdoek Messi wordt geveild voor 1 miljoen dollar

Op Messi's laatste persconferentie bij Barcelona kon hij zijn tranen niet bedwingen. Van zijn vrouw kreeg hij een zakdoekje om zijn tranen af te drogen. Blijkbaar nam iemand het zakdoekje dan mee naar huis en veilt hij het nu via de website Meikeduo. Wie dacht dat dit een leuk aandenken was aan Messi's carrière bij Barcelona, zal toch twee keer moeten nadenken alvorens de zakdoek aan te kopen. De prijs ligt namelijk op 1 miljoen dollar!

De man die de zakdoek verkoopt claimt dat de zakdoek Messi's DNA bevat. Met dat DNA zou je in de toekomst Messi kunnen klonen. Laten we hopen dat de zakdoek dus niet in de verkeerde handen terechtkomt...

Lionel Messi's used tissue from his emotional Barcelona press conference is currently listed in an online auction 💰



The listing makes an absurd claim about being able to "clone" Messi using his genetic tissue. Bidding is already up to seven figures 😐https://t.co/QrrAWqQru5 pic.twitter.com/kV7iW1v5cu