OFFICIEEL: Lommel huurt jonge Australische winger van Manchester City

Lommel ging op de eerste speeldag in 1B in extremis onderuit tegen Waasland-Beveren (2-3). Donderdag stelden de Noord-Limburgers met Daniel Arzani de tweede aanwinst in evenveel dagen voor.

Daniel Arzani is een 22-jarige Australische flankaanvaller, die onlangs nog actief was op de Olympische Spelen. Hij traint al enkele weken mee in Lommel en draafde ook al op in oefenwedstrijden. Omwille van administratieve problemen raakte de Australiër, die de naar Charleroi Zaroury moet doen vergeten, niet tijdig speelgerechtigd voor de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Waasland-Beveren. Dat euvel is nu de wereld uit geholpen. Arzani wordt voor een seizoen gehuurd van Manchester City. Eerder werd hij al uitgeleend aan Celtic, Utrecht en het Deense Aarhus. 𝙀𝙭𝙘𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜, 𝙙𝙖𝙣𝙜𝙚𝙧𝙤𝙪𝙨, 𝙛𝙖𝙨𝙩 🚀



WELCOME, DANIEL ARZANI! 🇦🇺 pic.twitter.com/6JVcLqS1vE — Lommel SK (@LommelSKOff) August 19, 2021 Woensdag stelde Lommel met Alonso Martinez nog een winger voor. De 22-jarige Costa Ricaan tekende een contract voor vijf seizoenen in Noord-Limburg, maar komt pas na januari de Lommelse troepen versterken.