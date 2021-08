'Manchester United opent debatten en doet Pogba tegenvoorstel om hem uit Parijse klauwen te houden'

Paul Pogba moet de volgende aanwinst van PSG worden. Al wil Manchester United de middenvelder niet zonder slag of stoot laten vertrekken.

PSG wil Paul Pogba volgend seizoen transfervrij naar het Parc des Princes halen. Gisteren lieten we al weten dat de Franse grootmacht hem een weeksalaris van maar liefst 600.000 euro wil bieden.

The Independent weet dat Manchester United al gereageerd heeft. The Red Devils willen niet hoger gaan dan 500.000 euro, maar Pogba krijgt in The Theatre of Dreams wel andere beloftes.

Spotlights

Zo benadrukt Manchester United dat de middenvelder in Engeland middenin the spotlights zal staan, terwijl er in Parijs vooral plaats in de schaduw voorzien is.