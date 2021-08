Thomas Tuchel verwacht enorm veel van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku kan dit weekend in het burenduel met Arsenal zijn 'nieuwe' debuut maken bij Chelsea. Zijn trainer schept alvast hoge verwachtingen.

"We verwachten dat Lukaku een grote invloed heeft. Wij verwachten veel goals van hem en hij verwacht dat zelf ook want overal waar hij speelde in het verleden, deed hij dat ook", aldus Tuchel. "Ik verwacht 50 tot 60 goals. Voor nieuwjaar", lachte de Duitser.



Met een prijskaartje van maar liefst 115 miljoen euro is het normaal dat Chelsea erop rekent dat Lukaku het verschil maakt met zijn goals. En laat doelpunten maken nou net zijn waar onze landgenoot de laatste jaren in uitblonk. Bij Internazionale alleen al maakt hij in 95 wedstrijden 64 doelpunten.