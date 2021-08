Alexis Saelemaekers bij de Rode Duivels? "Hoop dat het zal leiden tot een WK-selectie"

Meer dan een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust zat er voorlopig niet in voor Alexis Saelemaekers bij de Rode Duivels.

De speler van AC Milan moest op het EK wijken voor mannen als Castagne, Chadli en Meunier. Hij kwam wel op de reservelijst, maar niet meer dan dat.

Ontgoocheld was hij zeker, maar hij begreep het ook. “De bondscoach heeft keuzes gemaakt en ik denk dat er redenen zijn”, zegt Saelemaekers bij Eleven Sports.

Nu mikt hij resoluut op een selectie voor het WK in Qatar. “Ik was wat ontgoocheld op het moment zelf, maar het competitiebeest in me heeft gezegd dat ik opnieuw een jaar heb om mijn capaciteiten te tonen. Ik hoop dat dat zal leiden tot een WK-selectie."