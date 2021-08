Chelsea-verdediger kan naar andere Londense club

Kurt Zouma kan Chelsea verlaten voor West Ham United. De Fransman komt niet in de plannen van coach Thomas Tuchel voor.

De Centrale verdediger was onder Frank Lampard een sterkhouder in de verdediging, maar onder Tuchel zit Zouma meer op de bank dan hem lief is.

West Ham United biedt hem een oplossing. De Fransman kan daar een belangrijk onderdeel van de ploeg worden. Voor alle duidelijkheid: er is nog geen akkoord gevonden. Volgens Sky Sports vraagt Chelsea 25 miljoen pond voor de verdediger.