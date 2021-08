Extra domper voor Arsenal: topspits kan vertrekken

Aubameyang is al drie jaar lang sterkhouder bij Arsenal. De spits levert elk seizoen een reeks doelpunten. Zeker in deze moeilijke periode kan de jonge ploeg van Arsenal een ervaren speerpunt gebruiken.

De beslissing van het bestuur is dus opvallend aangezien Arsenal de competitie is gestart met twee nederlagen. De Londense club heeft ook nog spits Alexandre Lacazette rondlopen. Hij zal zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen als Aubameyang vertrekt.

Het is niet zeker dat Aubameyang vertrekt want hij komt voorlopig nog steeds voor in de plannen van coach Mikel Arteta.

Arsenal ‘will listen to transfer offers for Pierre-Emerick Aubameyang and will NOT stand in his way if he wants out’ https://t.co/GaXVOBBkHQ