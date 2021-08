Excuses na seksfeestje, maar ook correctie: "Enkel alcohol, geen drugs"

Het seksfeestje bij SK Brann in Noorwegen blijft nazinderen. Kristoffer Barmen - doorgegroeid vanuit de jeugdopleiding van de club - werd ontslagen en dreigt met een rechtszaak. Twee andere spelers verlieten de club. De overige negen kwamen nu met een statement.

Het communiqué is een excuus, maar er worden ook zaken in weerlegd. "We hebben een fout gemaakt. We begrijpen volledig dat dit voor woede heeft gezorgd en bieden iedereen die Brann en het Noorse voetbal lief heeft onze excuses aan", klinkt het berouwvol.

"Tegelijkertijd willen we benadrukken dat we ons niet herkennen in veel van de berichten in de media en geruchten op sociale media", vervolgen de spelers. "We distantiëren ons volledig van de berichten dat we drugs zouden hebben gebruikt. We hebben alcohol gedronken, maar er zijn geen drugs in het spel geweest. We zijn vanaf het begin open geweest tegenover de club. Het is nu een persoonlijke zaak geworden waarop we verder niet meer zullen reageren. We hopen dat men dit begrijpt."