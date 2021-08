Een avontuur in de Serie A wacht voor Spaanse verdediger

Real Madrid gaat Álvaro Odriozola opnieuw uitlenen en volgens Fabrizio Romano is Fiorentina zijn mogelijke bestemming.

De transferexpert uit Italië onthult dat de clubs uit Madrid en Florence een akkoord over een huurovereenkomst tot 30 juni 2022 hebben. De bal ligt nu bij de 25-jarige verdediger. Volgens Romano zijn zowel Real Madrid als Fiorentina optimistisch gestemd over het plaatsvinden van de transfer.

Odriozola ging medio 2018 voor een bedrag van dertig miljoen euro van Real Sociedad naar Real Madrid, na slechts 57 duels in de hoofdmacht van de Basken. In de Spaanse hoofdstad had de rechtsback het moeilijk om een plek in het elftal te veroveren. In zijn eerste jaar kwam Odriozola maar tot 22 duels en in de eerste helft van 2019/20 verscheen hij zelfs maar in vijf duels binnen de lijnen. Een uitleenbeurt aan Bayern München in januari vorig jaar moest uitkomst bieden. Odriozola kwam in Beieren ook maar tot vijf duels in de hoofdmacht.