Mathijssen beslist: Verschaeren en De Ketelaere bij de beloften

Voor dat duel in Turkije op 3 september heeft Jacky Mathijssen liefst 25 spelers opgeroepen. Hij wil zo ook een aantal spelers eens testen op training.

Bij de 25 namen ook onder meer Yari Verschaeren van Anderlecht en Charles De Ketelaere van Club Brugge.

Zij moeten dus niet rekenen op een selectie voor de A-kern van bondscoach Roberto Martinez tegen Estland. Of ze daarna nog aansluiten bij de kern? Dat kan dan weer wél.

📝 Part 2 of our road to #U21EURO 2023. 👊🇧🇪 pic.twitter.com/9FPNMZxpsC