Geraakt Club Brugge dit seizoen voorbij de poulefase in de Champions League? Vanavond kent blauw-zwart de tegenstanders

Om 18 uur gaat Club Brugge in Istanboel in de trommel voor de loting van de Champions League. Bij blauw-zwart snakt men al enkele seizoenen naar overwintering op het kampioenenbal. Een gunstige loting speelt daarbij een cruciale rol.

De voorbije drie seizoenen eindigde Club Brugge telkens als derde in de poule. Vooral vorig seizoen was Club Brugge erg dicht bij kwalificatie, maar de knal van De Ketelaere spatte in de slotminuten uiteen op de Romeinse lat. Bij Club Brugge dromen ze luidop van een overwintering in de Champions League. Noa Lang gaf het eerder deze week nog aan: "Wie ook de tegenstander is, wij willen ons kwalificeren."

Vanavond kent Club Brugge zijn tegenstanders. Om 18u start in Istanboel de loting, rond 18u30 weet Club Brugge tegen wie ze de komende maanden de wei in moeten. Gaan voor op papier haalbare tegenstanders of toch maar voor de meest aantrekkelijke affiches?

Dit zijn alvast de potentiële tegenstanders van Club Brugge.

Pot 1

Chelsea

Villarreal

Manchester City

Atletico Madrid

Bayern München

Inter

Lille OSC

Sporting CP

Pot 2

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund

Pot 3

Porto

Ajax

RB Leipzig

Atalanta

Zenit

Benfica

RB Salzburg

Shakhtar Donetsk

Pot 4

AC Milan

VFL Wolfsburg

Club Brugge

Besiktas

Dynamo Kiev

Young Boys

Malmö

Sheriff Tiraspol

U kan de loting vanavond mee live volgen via Voetbalkrant.com.