Analist looft Brian Priske na kwalificatie: "Knap wat hij op korte tijd verwezenlijkt heeft"

Antwerp had 120 minuten en strafschoppen nodig, maar slaagde er uiteindelijk toch in om Omonia Nicosia opzij te zetten en zich te plaatsen voor de Europa League.

Eric Van Meir volgde het duel als analist voor Play Sports. De ex-speler van onder meer Lierse genoot vrijdagochtend nog na van een leuke voetbalavond. "Fantastische sfeer. Dit was ook het ideale scenario, he. Een wedstrijd die je moét winnen met twee doelpunten verschil. Het was enorm spannend én het loopt goed af. In mijn ogen ook dik verdiend, het had nooit zo ver mogen komen. Chapeau voor Antwerp, chapeau ook voor Brian Priske", aldus Van Meir.

De Deense coach leefde vurig mee tijdens de wedstrijd. In de verlengingen zweepte Priske het al kolkende Bosuilstadion nog verder op. "Hij heeft gelijk, zo'n publiek moet je gebruiken. Net als Standard en Club Brugge beschikt Antwerp over die vurige fans. Antwerp toonde heel veel bereidwilligheid, met heel veel omschakelmomenten. Om zo te gaan pressen, dat is heus niet evident om dat op korte tijd in je elftal te slijpen", beseft Van Meir.

Birger Verstraete

De aanjager bij de Great Old was Birger Verstraete. De centrale middenvelder gooide 120 minuten lang alles in de strijd en zette met verzuurde benen een elfmeter om. Eric Van Meir: "Verstraete is het prototype van een speler die onder Priske goed uit de verf komt. Hij beschikt over voetballend vermogen en is in balverlies enorm gretig. Soms erover zelfs. Die speeltstijl vergt heel veel krachten, wat er ook aan te zien was gisteren. In elk geval, de fans zullen deze vechtlust naar waarde weten schatten. Als je zo speelt, hoeft het technisch/tactisch niet altijd 100 procent te zijn."

Recuperatie

Heel wat spelers kampten met krampen tijdens en na de partij. Veel tijd om te recupereren is er niet, zondagmiddag komt OHL immers al op bezoek. Na een vier op twaalf kan de Great Old zich geen nieuw puntenverlies veroorloven. "Ze zijn heel diep moeten gaan, dat kan gevolgen hebben voor zondag. Nu, die kwalificatie voor de Europa League was doel nummer één in het seizoensbegin. Dat hebben ze gehaald, nu gaat de focus op de competitie. Zondag nog een keer knallen tegen OHL en dan krijgen de meeste jongens eindelijk rust in die interlandbreak", besluit Eric Van Meir.