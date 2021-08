Liverpool - Chelsea: opnieuw een kraker in de Engelse competitie

In de eerste twee weken van de Premier League zagen we al een aantal topwedstrijden voorbij komen en komend weekend is het opnieuw raak. Zaterdag staan Liverpool en Chelsea tegenover elkaar op Anfield. Wie gaat deze interessante ontmoeting naar zijn hand zetten?

Veel spanning, weinig goals

Liverpool en Chelsea zijn allebei uitstekend begonnen aan het seizoen. De twee wonnen hun eerste wedstrijden in de Premier League en gaan samen met West Ham, Brighton en Tottenham aan kop in de competitie. De wedstrijd tussen deze twee teams gaat hoe dan ook interessant worden, maar topwedstrijden in de Premier League staan meestal niet bol van de doelpunten. De verwachting is dat ook deze keer de goals niet om de oren zullen vliegen. Al is het maar omdat allebei de ploegen de eerste twee duels de nul wisten te houden.

Trekt Jota zijn goede vorm door?

De eerste twee wedstrijden van de competitie stond Diogo Jota in de punt van de aanval bij Liverpool. De spits was in allebei de duels één keer trefzeker en lijkt dus in een prima vorm te verkeren. De vraag is of het hem lukt om die sterke vorm door te trekken en ook trefzeker te zijn in het duel tegen Chelsea.

Enkele betting tips

Zo’n topmatchen leveren vaak weinig goals op, omdat beide ploegen weinig risico willen nemen. Er worden in totaal minder dan 2.5 doelpunten gescoord (notering van 1.76)

Diogo Jota is de scorende spits die Liverpool al langer nodig had. Hij scoorde de eerste 2 wedstrijden van het seizoen! Diogo Jota scoort (notering van 2.75)

Meer gratis tips ontvangen? Ook over andere sporten zoals tennis en wielrennen. Word dan nu lid van de betFIRST Challengers en geniet van wekelijkse boosted odds en de beste tips en tricks!