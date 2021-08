🎥 Manchester United-fan loopt op de feiten vooruit... met alle gevolgen vandien

Wat ging het snel bij Cristiano Ronaldo. Toen bleek dat de Portugese vedette weg wilde bij Juventus, zette City alle poorten open. Een akkoord leek nakend, maar het draaide enigszins anders uit.

Toen Cristiano Ronaldo op weg leek naar City, ontstond er heel wat wrevel bij de United-fans. Een man stak zijn shirt van Ronaldo vakkundig in de fik.

Utd fans burning Ronaldo shirt ohh they mad mad 😂 pic.twitter.com/wEMvKFg4WE — TH14👑 🇵🇸 (@49gunsalute) August 26, 2021

Helaas voor deze fan mengde Manchester United zich in de debatten en enkele uren nadat het shirt van de brave man in rook was opgegaan, liet Cristiano Ronaldo zijn keuze alsnog op United, zijn oude liefde, vallen. Schrale troost: het filmpje van de man ging viraal op de social media.