🎥 Lionel Messi maakt zijn debuut bij Paris Saint-Germain

Het is zover. Lionel Messi speelt zijn eerste minuten voor PSG. Hij viel in tijdens het duel tegen Stade Rennes.

Lionel Messi zat in de selectie bij PSG. Pochettino maakte vooraf ook al duidelijk dat de Argentijn wat speelminuten zou pakken.

In de 67ste minuut was het dan zover. Messi kwam in en mocht Neymar vervangen. Ondertussen had Mbappé al twee keer gescoord voor PSG.