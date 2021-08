Vertonghen weer gevraagd over zijn leeftijd: "Als er nog twee naar vragen... Dat flesje is van glas hé"

Hij wordt ze stilaan beu, de vragen over zijn leeftijd en wanneer hij gaat stoppen bij de Rode Duivels. Jan Vertonghen beslist zelf wanneer het vat af is en het tijd is om te stoppen. "Ik ben geen Benjamin Button, dat voel ik ook, maar ik voel me nog goed."

Vertonghen werd gevraagd of hij deze zomer geen enkele keer aan stoppen gedacht heeft. De 34-jarige verdediger kon daar kort op antwoorden: "Nee! Is dat duidelijk genoeg? Kijk, iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. Vincent (Kompany), Steven (Defour), Moussa (Dembélé) en Marouane (Fellaini) hebben dat wel al gedaan om verschillende reden. Meestal omwille van fysieke klachten. Maar ik voel me fysiek wel nog goed en ik voel dat ik nog veel kan bijbrengen. Op het moment dat ik dat gevoel niet meer heb, zal ik er ook een streep onder trekken. Ik kan nu ook niet beloven of dat gevoel er in 2022 nog zal zijn."

Vertonghen heeft geen plannen om te stoppen. "Ik heb voor bepaalde redenen voor Benfica gekozen. Het is een ploeg die bij mijn ambities paste. Ik wil zo lang mogelijk op het hoogste niveau voetballen en daar hoort de nationale ploeg nog steeds bij."

Ik voel dat ik nog veel kan bijbrengen

Ex-ploegmaat en boezemvriend Toby Alderweireld verhuisde intussen naar Qatar, maar gaf er ook de brui niet aan. "Ik wist ervan. En ik heb hem ook de vraag niet gesteld of hij ging stoppen. Maar toen vorige week de selectie bekend werd gemaakt heb ik ook niet gezocht naar Toby zijn naam. Ik wist dat hij erbij ging zijn. De beste Axel Witsel die ik hier ooit zag spelen, was toen hij in China voetbalde. Toby is ook zo'n speler die zijn niveau kan vasthouden."

Maar de tand des tijds ontloopt ook Vertonghen niet. "Ik ben geen Benjamin Button (film over personage dat oud geboren wordt en steeds jonger wordt, nvdr.). Ik voel dat ook elke dag. Het is niet dat ik vanuit mijn bed het veld opstap. Dat heeft tijd op de massagetafel of in de gym nodig. Op een gegeven moment zal het wel eens stoppen, maar nu nog niet."

Is hij dan niet bezig met ouder worden? "Als er nu nog twee zijn die ernaar vragen... (wijst naar colaflesje) Dat is van glas hé! (lacht) Nee, bij mij is dat geen issue. Ik heb altijd heel erg op mijn lichaam gelet en ik voel dat ik nog mee kan."