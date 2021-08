OFFICIEEL: Dario van den Buijs trekt opnieuw naar de Eredivisie

Dario van den Buijs staat voor een terugkeer naar Nederland. Zoals eerder aangekondigd wordt RKC de bestemming voor de centrale verdediger. Hij ondertekende een contract in Waalwijk tot medio 2025.

UPDATE 17u10: Beerschot nam intussen via de officiële kanalen afscheid van Dario van den Buijs. De Lierenaar ondertekende een contract tot 2025 bij RKC.

Centrale verdediger Dario Van den Buijs trekt naar @RKCWAALWIJK.



Beerschot wil Dario veel succes wensen bij zijn nieuwe club.#TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/uEe5Lcaz3m — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) August 30, 2021

𝐃𝐀𝐑𝐈𝐎 = 🟡🔵



🇧🇪 #RKC Waalwijk heeft zich per direct versterkt met @DarioVandenBuys! De centrale verdediger komt over van @kbeerschotva en tekent een contract tot medio 2025.



🔗 https://t.co/BNy3VPooub. — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) August 30, 2021

Dario van den Buijs begon dit seizoen als basisspeler, maar verloor al snel zijn basisplaats onder Peter Maes. Afgelopen weekend mocht Van den Buijs 45 minuten invallen tegen Charleroi, maar een vertrek is desalniettemin aanstaande.

Diverse Nederlandse bronnen melden dat Dario van den Buijs in Waalwijk is om er zijn transfer naar RKC af te ronden. De linksbenige verdediger zou maandag een meerjarig contract ondertekenen. Eerder speelde Van den Buijs al voor Heracles en Fortuna Sittard in de Eredivisie. RKC staat met een vier op negen op een negende plaats in de klassering.

Met de komst van Dario van den Buijs anticipeert men bij RKC op een vertrek van Ahmed Touba. De Algerijnse international, die voor de Belgische nationale jeugdploegen uitkwam, kwam in 2020 over van Club Brugge. Na een sterk seizoen zou Touba het nu een stap hogerop willen wagen.