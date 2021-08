Juventus neemt officieel afscheid van Cristiano Ronaldo, deze transfersom betaalt Manchester United

Juventus heeft dinsdagochtend definitief afscheid genomen van Cristiano Ronaldo, die later op de dag zal voorgesteld worden bij Manchester United.

In een officieel statement op de clubkanalen bedankt Juventus Cristiano Ronaldo voor bewezen diensten in de voorbije drie seizoenen. "Het was een geweldig avontuur", klinkt het onder meer.

Later vandaag zal Manchester United de 36-jarige Portugees officieel voorstellen. Ronaldo keert terug bij de club die hem in 2003 wegplukte bij Sporting.

15 miljoen + bonussen

Inmiddels maakte Juventus ook de transfersom van Ronaldo bekend. Manchester United zal 15 miljoen (verdeeld over de volgende 5 seizoenen) betalen aan Juventus. De transfersom kan met bonussen zelfs oplopen tot 23 miljoen.