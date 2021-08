Ex-STVV-speler voor 20 miljoen op weg naar Arsenal

Takehiro Tomiyasu, ex-verdediger van STVV, is op weg naar Arsenal. De deal is eigenlijk rond en The Gunners zullen hem vandaag nog voorstellen.

De Japanse verdediger van 22 speelde één seizoen (2018-2019) voor STVV en werd dan voor 7 miljoen euro verkocht aan Bologna. Ook daar speelde hij een sterk seizoen en dat resulteert nu in een transfer naar de Engelse topclub Arsenal. Die zitten wel in de problemen en konden nog niet winnen dit seizoen. Ze gaven al enorm veel uit aan transfers en ook Tomiyasu zal hen 20 miljoen euro kosten, plus bonussen.