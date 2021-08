🎥 Officieel: AC Milan huurt middenvelder van Chelsea

AC Milan huurt Bakayoko voor de tweede keer van Chelsea.

In het seizoen 2018/19 huurde AC Milan een zekere Tiemoué Bakayoko van Chelsea. De Londense club had hem het seizoen daarvoor voor maar liefst 40 miljoen aangekocht van Monaco. Bij Chelsea brak hij echter nooit echt potten. Bij AC Milan speelde Bakayoko wel een goed seizoen en dat hebben ze daar onthouden, want ook dit seizoen zullen ze de defensieve middenvelder een jaartje huren.

AC Milan zal 2 miljoen euro huurvergoeding neertellen voor Bakayoko bij Chelsea. De vorige keer dat ze hem huurden moesten ze nog 5 miljoen euro neertellen voor de inmiddels 27-jarige Fransman. Vorig seizoen speelde Bakayoko bij Napoli waar hij het ook niet onaardig deed.