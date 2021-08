Vanheusden mikt op WK: "Ben naar Italië vertrokken om sterker te worden" en "Blij dat ervaren jongens hier nog zijn"

Zinho Vanheusden zit bij de Rode Duivels en deze keer definitief waarschijnlijk. Hij is één van de jongens waarop gerekend wordt om straks de fakkel van de oudere generatie over te nemen. "Maar nu ben ik blij dat ze er nog zijn en dat ik van hen kan leren."

Vanheusden stelde zich bescheiden op tijdens zijn persconferentie. Met veel respect voor de mannen die het al jaren doen bij de Rode Duivels. "Dit is een beloning voor mij na mijn derde zware knieblessure. Ik probeer altijd klaar te zijn. Daarom ben ik ook naar Italië vertrokken. Om sterker te worden. Daarna is het aan de coach om te beslissen", zei hij.

"Het zijn allemaal grote verdedigers die hier rondlopen. Ik heb enkel respect voor wat ze deden en wat ze nog altijd doen. Ik ben blij dat ik met hen kan trainen, want ik leer er veel van. Mijn objectief is er bij te zijn op het WK, dat is een kinderdroom."

En daarvoor koos hij dus Genoa. In de Italiaanse competitie kan hij grotere stappen zetten. "Dat was in overleg met Standard. We zijn samen tot een akkoord gekomen om in een hogere competitie mijn niveau nog op te krikken. Als ik elke week tegen betere spelers speel, ga ik beter worden. En dan is het aan mij. Ik moet zorgen dat mijn prestaties goed zijn. Anders is het mijn eigen schuld dat ik er niet bij ben."