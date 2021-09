OFFICIEEL: Beerschot huurt Uruguayaanse international van Fenerbahçe

Beerschot heeft alsnog een centrale verdediger gevonden. Fenerbahçe maakt bekend dat Mauricio Lemos het seizoen op huurbasis afwerkt bij Beerschot.

Mauricio Lemos (25) is een stevige centrale verdediger die twee keer uitkwam voor de nationale ploeg van Uruguay. Lemos heeft ervaring in La Liga en de Serie A en moet bij Beerschot de defensie een kwaliteitsinjectie geven.

Fenerbahçe betaalde in de zomer van 2020 1.5 miljoen om Lemos weg te plukken bij Las Palmas, maar bij de Turken kwam hij niet veel aan spelen toe.

“Hij zal in het hart van de verdediging ervaring, kracht en kwaliteit brengen”, duidt technisch manager Sander Van Praet op de website van Beerschot. “Mauricio heeft al in twee topcompetities gevoetbald. Hij is ook onmiddelijk inzetbaar en zal zo meteen een versterking zijn.”