Premier League: Deze zes spelers maken kans op de trofee van speler van de maand

De eerste maand van het nieuwe seizoen in de Premier League zit er al op. Deze spelers maken kans om speler van de maand te worden.

De eerste zes geselecteerden voor de titel van speler van de maand zijn bekend. Er is geen Rode Duivel bij de zes geselecteerden, maar dat is niet verwonderlijk. Chelsea, Everton, Manchester United en Tottenham hebben elk één geselecteerde speler, van West Ham zijn er zelfs twee spelers die speler van de maand kunnen worden.

Met Michail Antonio en Said Benrahma heeft West Ham twee spelers die in aanmerking komen voor de eerste titel van speler van de maand. De Hammers wonnen knap van Newcastle en Leicester en speelden gelijk tegen Crystal Palace. Marcos Alonso vertegenwoordigt Chelsea, Demarai Gray is de vertegenwoordiger van Everton, Eric Dier en Mason Greenwood zijn spelers van Tottenham en Manchester United. Deze zes spelers kunnen vanaf nu verkozen worden tot speler van de maand.