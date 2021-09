Ex-Club Bruggespeler Nabil Dirar heeft een nieuwe uitdaging beet

Nabil Dirar werd vorig seizoen uitgeleend aan Club Brugge. Op het veld was hij alles behalve een versterking en zo mocht hij ook terug naar Fenerbache. Zij verhuren hem dit jaar opnieuw, deze keer aan Kasimpasa.

Na een teleurstellend jaar bij Club Brugge keerde Nabil Dirar terug naar zijn Turkse club, Fenerbache. Hij speelde amper 25 minuten in totaal in de Jupiler Pro League vorig seizoen verspreid over twee invalbeurten. Ook dit seizoen zal Fenerbache Dirar verhuren, dat werd ons bevestigd door zijn zaakwaarnemer, Fouad Ben Kouider. Volgens hem ondergaat de middenvelder momenteel zijn medische testen en zal hij weldra worden voorgesteld bij Kasimpasa.



Nabil Dirar, die in 2017 van AS Monaco naar Fenerbahce kwam, speelde in totaal 89 wedstrijden voor de Turkse ploeg. Daarin scoorde hij acht keer en leverde hij twaalf assists af. Op zijn 35ste heeft hij nog een contract lopen bij Fenerbache tot 30 juni 2022.