Antwerp-huurling houdt netten schoon en pakt nogmaals uit met fenomenale uitworp

Bij die Portugese club kijkt de 28-jarige doelman wekelijks vanop de bank toe. Donderdag mocht hij met de nationale ploeg van Iran nog eens plaatsnemen onder de lat.

Dat deed hij met verve. Beiranvand hield de nul tegen Syrië, waardoor het doelpunt van Feyenoord-speler Jahanbakhsh uiteindelijk volstond voor de driepunter.

Alireza Beiranvand pakte tijdens die wedstrijd overigens uit met een van zijn fenomenale uitworpen.

Always like seeing these throws from Alireza Beiranvand. Nice story behind it too: it originates from Dal Paran, a game which involves throwing stones long distances and eventually (albeit unexpectedly), came of use to Beiranvand career as a goalkeeper.pic.twitter.com/ZarYhv0ob3