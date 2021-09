Gert Verheyen ziet probleem in defensie Duivels: "Denayer én Boyata, dat maakt het verschil"

De Rode Duivels wonnen donderdag al bij al vlot op bezoek bij Estland, al riep de manier waarop de Belgen twee doelpunten weggaven toch vragen op.

In Het Nieuwsblad komt Gert Verheyen nogmaals terug op de wedstrijd tegen de Esten. De analist stelt zich vragen bij de verdediging van de Duivels.

"Ik moet de match niet gezien hebben om te weten dat Boyata en Denayer minder kwaliteiten hebben dan Vermaelen en Vertonghen? Wat het verschil maakte, is dat ze alle twee samen in de ploeg stonden. En niet een van hen tussen Alderweireld en Vertonghen."

Het is maar de vraag of Roberto Martinez tegen het sterkere Tsjechië voor dezelfde defensie opteert. "Ik verwacht dat Zinho Vanheusden zal spelen", aldus Verheyen. "Lijkt me ook beter. Tegen Tsjechië zal hij meer getest worden."