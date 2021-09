Neymar lacht nieuwe kritiek op gewicht weg: "Volgende match speel ik in een M"

Brazilië won donderdag niet zonder slag of stoot in Chili. Een doelpunt van Everton Ribeiro volstond voor drie punten, maar toch kregen de Goddelijke Kanaries heel wat kritiek. Ook was het gewicht van Neymar andermaal een van dé gespreksonderwerpen bij de Braziliaanse voetbalfans.

Tijdens de zomer gingen de foto's van een licht corpulente Neymar viraal. Het buikje is enigszins weggewerkt, al is het niet zo dat Neymar messcherp staat. En dat wekt ergernis op bij heel wat Braziliaanse fans. De vedette van PSG reageerde na afloop via Instagram op de commotie omtrent zijn gewicht. "Hebben we goed gespeeld? Nee. Gewonnen? Dat wel! Trouwens, ik sta scherp, hoor. Ik speelde in een L. Volgende wedstrijd vraag ik een M", knipoogt Neymar.