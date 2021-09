📷 OFFICIEEL: Andres Iniesta bij Vissel Kobe herenigd met voormalig wonderkind

Bojan Krkic, 31 jaar ondertussen, ondertekende een contract tot 2023 bij Vissel Kobe. Daar wordt de Spanjaard ploeggenoot van Thomas Vermaelen, maar ook van... Andres Iniesta. De twee kennen elkaar nog van hun periode bij Barcelona.

Na een veelbelovende start van zijn carrière bij Barcelona, ging het steil bergaf met Bojan Krkic. De pocketaanvaller ging onder meer zijn heil zoeken bij ploegen als Stoke City, Mainz 05 en Alavés. De voorbije acth maanden zat Krkic zonder club, nadat zijn contract bij Montréal in december 2020 afliep.

Back together! You can’t imagine how happy I am to enjoy your magic and friendship again. It’s a pleasure to play alongside you once again. We’re going to have so much fun,@andresiniesta8! pic.twitter.com/cKtCIEvWYN