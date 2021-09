Jelle Van Damme is rotsvast overtuigd: "Iedereen die ooit kritiek op hem had moet zwijgen"

Jelle Van Damme blikt naar aanleiding van de interlands van de Rode Duivels terug op zijn periode met Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku werd als zestienjarige bij de Rode Duivels het veld opgestuurd. “Advocaat is niet achterlijk”, zegt Jelle Van Damme die toen met Lukaku op het veld stond. “Die had ook meteen gezien wat voor vlees hij in de kuip had.”

Het realisme was groot bij Lukaku. “Ik heb van niet veel jonge gasten gezegd dat ze er sowieso zouden komen als ze hun voetjes op de grond hielden, maar bij Lukaku en Batshuayi was dat voor mij snel duidelijk. Michy kon wat onstuimig zijn, bij Romelu is het heel snel gegaan.”

Toch krijgt Lukaku nog altijd veel kritiek over zich heen. “Nu is hij een machine, simpel. Iedereen die ooit kritiek op hem had, moet zwijgen. Hij is een geweldige atleet met een enorm goede inborst.”