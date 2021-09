Arsenal predikt geduld: "Zes spelers onder de 23 aangekocht"

Het begin van het seizoen voor Arsenal is op zijn zachtst gezegd niet waanzinnig goed te noemen. 0 op 9, daar hadden ze bij The Gunners sowieso meer van verwacht.

Arsenal verloor al van Brentford, Chelsea en Manchester City, maar vooral het pak slaag tegen The Citizens zindert na.

Toekomstplannen

De fans morren al langer dan vandaag, maar sportief directeur Edu predikt nu geduld voor The Gunners: "We hebben zes spelers onder de 23 aangekocht", klinkt het bij Sky Sports.

"We hebben veel geld geïnvesteerd, dat is bijna revolutionair. We hebben tijd nodig, ik wil geen concreet doel op dit seizoen zetten. Ik hoop dat we door veel samen te spelen binnen twee, drie of vier veel beter gaan zijn."