Duizelingwekkende cijfers in Barcelona-contract van Griezmann liggen op straat: sportkrant publiceert alles

De Catalaanse sportkrant Sport heeft alle documenten betreffende het contract dat Antoine Griezmann in 2019 ondertekende bij Barcelona in handen gekregen. Maandag zullen ze alles publiceren, maar ze lekten al wat info.

Hoe de documenten in handen kwamen van Sport is niet duidelijk. Griezmann zou in vijf seizoenen bij Barcelona 95 miljoen euro gaan verdienen. Het eerste jaar ging het over 17 miljoen bruto en elk seizoen kwam daar een miljoen bij. Velen kijken daarvan op, zeker omwille van de tegenvallende prestaties van de Franse aanvaller.

Door bonussen zou het loon echter nog veel hoger gelegen hebben. Griezmann werd op de laatste transferdag deze zomer verhuurd aan ex-club Atlético Madrid. Die betalen tien miljoen euro voor de aanvaller en hebben een optie op een extra jaar huur. Dan moeten ze wel een verplichte aankoopoptie van 40 miljoen euro betalen.