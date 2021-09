Gareth Bale doet uit te doeken waarom hij wegliep tijdens een interview op het EK

Gareth Bale liep tijdens een interview op het EK boos weg nadat er vragen werden gesteld over zijn toekomst bij Wales. Hij reageert hierop voor de eerste maal.

"Het was toen beter voor me om niets te zeggen", zegt de 32-jarige winger tegenover BBC. "Ik was nooit van plan om te stoppen als international. Ik wilde me gewoon concentreren op het EK, in plaats van me te verantwoorden. Ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik dat moet doen. Het maakt niet uit wat ik zou hebben gezegd. Ik denk dat mijn uitspraken sowieso een groot, vervelend en afleidend verhaal zouden hebben veroorzaakt", sloot hij het hoofdstuk af.

Bale werd vorig seizoen door Real Madrid uitgeleend aan Tottenham maar keerde deze zomer terug naar Madrid. Daar heeft hij nog een contract tot het einde van het seizoen.

Voor Wales heeft hij reeds 97 wedstrijden gespeeld waarin hij 33 maal tot scoren kwam.