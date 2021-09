Gert Verheyen zag het al gebeuren: "Dan riskeer je een ander scenario"

De Rode Duivels wonnen met 3-0 van Tsjechië, maar volgens Gert Verheyen had het helemaal anders kunnen uitdraaien.

In de tweede helft kwamen de Tsjechen veel beter voor de dag, al was dat ook een beetje de schuld van de Rode Duivels. “De Belgen brachten in de tweede helft, tot de 3-0, niet meer dezelfde intensiteit en oefenden minder druk uit. Dan raak je ook wat concentratie kwijt en misten de omschakelingen venijn. Alle grote landen laten een tegenstander komen bij een voorsprong, dat is niet zo vreemd. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat je foutloos blijft. En dat was niet het geval”, zegt Verheyen.

Hij wijst enkele momenten aan. “Een te korte terugspeelbal van Witsel op Vertonghen zorgde ervoor dat Vydra oog in oog kwam met Courtois. En Denayer liet Hlozek draaien in de zestien. Telkens was Courtois daar met een uitstekende redding. Doe het maar: amper werk hebben en dan toch met zulke fantastische saves uitpakken.”

En dat had helemaal anders kunnen uitdraaien. “Het klinkt misschien raar na een 3-0-zege, maar als Courtois zijn ploeg daar niet rechthoudt, riskeer je een ander scenario. Hij was even vitaal voor de winst als de spelers voorin.”